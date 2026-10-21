18-летняя дочь Николь Кидман дебютировала на обложке Vogue

Дочь голливудской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз дебютировала на обложке Vogue. Фото опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

18-летняя Сандей Роуз стала лицом нового выпуска немецкой версии журнала Vogue. Девушка позировала в розовой рубашке, жилетах, шерстяных носках и коричневых ботинках. Модель предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В интервью дочь Николь Кидман призналась, что благодарна возможностям, которые предоставляет ее привилегированное положение.

"Я прекрасно понимаю, что мне предоставляются возможности, недоступные каждому, и я искренне благодарна за них. На работе я всегда стараюсь выкладываться на полную, никогда не прихожу с негативным настроем, независимо от того, насколько я устала или страдаю от смены часовых поясов, и отношусь ко всем с уважением", - заявила девушка.