Бритни Спирс осудила копирующих ее образы звезд

Американская певица Бритни Спирс осудила звезд, которые копируют ее образы. Об этом пишет Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание обратило внимание на видео поп-исполнительницы в ее Instagram-аккаунте, на котором она предстала в культовом образе из клипа на песню Baby One More Time. Так, знаменитость позировала в белой рубашке, серой мини-юбке и красных сапогах с высоким голенищем. Вдобавок она надела очки с прозрачными линзами и уложила волосы в два хвоста.

В описании к ролику Спирс высказалась о звездах, которые часто копируют ее культовые образы. "Многие девушки скопировали себе образ, который у меня был в молодости. И это круто, но мой образ был настоящим. Я была той самой занудой в школе, которая была настоящей. Мир стал фальшивым. Людей, которые настоящие, ненавидят - и это позор", - подчеркнула она.

Позже редакторы заметили, что Спирс спустя некоторое время удалила данный комментарий к видео.