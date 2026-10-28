Брэд Питт рассказал о своих «самых мрачных днях» в жизни

Актер Брэд Питт рассказал о поддержке со стороны близких в его "самые мрачные дни". Его слова передает Hello, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Питт признался, что в мрачные времена полагался на близких - друзей и родных. Артист объяснил, что делился своими чувствами и не скрывал тяготы, с которыми столкнулся.

"И возможность быть таким открытым с людьми, которые любят тебя и поддерживают, и которых ты любишь в ответ - это самое главное", - поделился артист.

Питт придерживается мнения, что стоит рассматривать свою жизнь как череду борьбы с небольшими препятствиями, а не как путь к большой цели.

"Сурвивалисты бы нам сказали, что все дело в маленьких победах. Вы будете терпеть потери, вы будете страдать от боли, но это всего лишь переход к следующей маленькой победе. Я думал, что в этом смысле это соответствует жизни, когда мы боремся и преодолеваем множество трудностей. Просто добиваемся очередной маленькой победы, не думая об общей картине", - заявил актер.

В 2016 году Брэд Питт расстался с Анджелиной Джоли. В 2019 году актеры официально развелись, после этого шли суды об опеке и имуществе звезд.