Джиджи Хадид снялась для рекламы

Модель и бизнесвумен Джиджи Хадид продемонстрировала фигуру в мини-платье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы в Instagram.

Джиджи Хадид снялась в рекламе новой коллекции бренда Miu Miu. На одном из кадров модель предстала в нежно-розовом мини-платье, верх которого был украшен стразами и пайетками. Образ манекенщицы дополнили синяя куртка, черный ободок и кожаная сумка. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.