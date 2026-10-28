https://news.day.az/showbiz/1870101.html Джиджи Хадид снялась для рекламы Модель и бизнесвумен Джиджи Хадид продемонстрировала фигуру в мини-платье. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы в Instagram. Джиджи Хадид снялась в рекламе новой коллекции бренда Miu Miu. На одном из кадров модель предстала в нежно-розовом мини-платье, верх которого был украшен стразами и пайетками.
Джиджи Хадид снялась для рекламы
Модель и бизнесвумен Джиджи Хадид продемонстрировала фигуру в мини-платье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы в Instagram.
Джиджи Хадид снялась в рекламе новой коллекции бренда Miu Miu. На одном из кадров модель предстала в нежно-розовом мини-платье, верх которого был украшен стразами и пайетками. Образ манекенщицы дополнили синяя куртка, черный ободок и кожаная сумка. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
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