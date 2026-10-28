Жена Алека Болдуина показала их повзрослевших семерых детей

Жена голливудского актера Алека Болдуина показала их повзрослевших семерых детей. Супруги снялись с дочерьми и сыновьями в своем доме. Инструктор по йоге Хилария Болдуин поделилась семейным кадром в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За девять лет, так много детей. Любовь", - написала она.

Артист в 2011 году познакомился с Хиларией Томас (в девичестве. - Газета. Ru), а через несколько месяцев сделал ей предложение. Пара поженилась в 2012 году. Избранница актера на 26 лет его моложе. Она родила от Болдуина четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

У актера также есть дочь Айрленд от коллеги Ким Бейсингер. В 2023 году она стала матерью. Болдуин родила девочку Холланд от музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. А недавно она призналась, что вновь беременна. Пол будущего ребенка дочь артистов пока скрывает.