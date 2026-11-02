HBO раскрыл актеров из первого сезона «Гарри Поттера»

Телеканал HBO раскрыл, что Лео Билл из "Алисы в Зазеркалье"" сыграл призрака Почти Безголового Ника в грядущем сериале о Гарри Поттере, а Распределяющую шляпу озвучил Дэвид Трелфолл ("Бесстыдники").

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.

Также выяснилось, что Эндрю Брук, сыгравший стрелка в сериале "Доктор Кто", выступит в роли Кровавого барона, Дэниел Фирн из "Теда Лассо" воплотит образ Толстого монаха, а Лора Смит ("Расследования Фрэнки Дрейк") - Полную даму.

До этого сообщалось, что актерский состав сериала "Гарри Поттер" пополнился Ханной Чинн ("Заклятие 4"), Джаспером Талботом ("Убийство на пляже") и Гарри Гилби ("Толкин"). Чинн сыграет в будущем проекте роль Лили Поттер, а Талбот ее супруга Джеймса. В фильмах франшизы их персонажи появлялись лишь во флэшбеках, видениях и на фото.

Актер Гарри Гилби исполнит роль старшего брата Рона Уизли Чарли, который не появлялся в прошлых киноадаптациях, а лишь упоминался.

Премьера сериала "Гарри Поттер" запланирована на Рождество 2026 года. В проекте уже заняты Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и другие.

Сейчас под Лондоном идут съемки второго сезона проекта, который будет основан на книге "Гарри Поттер и Тайная комната".