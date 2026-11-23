Актер Брэд Питт высказался о выборе своего коллеги Роберта Паттинсона на главную роль в бондиане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит портал Extra.

Отвечая на вопрос журналистов о новом Джеймсе Бонде, Питт заявил, что поддерживает звезду "Сумерек", отметив, что Паттинсон является настоящим профессионалом. "Мне нравится эта идея. Мне нравится то, что он делает, нравится этот выбор. Он настоящий профи", - отметил артист.

Также Питт рассказал, кого хотел бы увидеть в качестве главного злодея нового фильма об агенте 007. Он признался, что хотел бы сам сыграть антагониста в шпионском боевике.