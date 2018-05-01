К системе “ASAN Viza” подключилась еще одна страна
В список стран, граждане которых смогут посещать Азербайджан посредством системы "ASAN Viza", была также включена Республика Джибути. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отныне граждане Джибути смогут получать электронные визы посредством "ASAN Viza".
Таким образом, если с начала деятельности портала "ASAN Viza" количество государств, гражданам которых предоставлялась е-виза, достигало 81, то в результате совершенствования системы и расширения охвата, сегодня электронная виза доступна гражданам 95 стран.
Напомним, что система ASAN Viza была создана указом Президента Азербайджана от 1 июня 2016 года.
Система ASAN Viza позволяет получить визу в Азербайджан, сделав три простых шага - обращение, оплата и скачивание электронной визы.
Электронная виза действует в течение 30 дней.
Стандартно ASAN Viza выдается за три дня, в случае срочного получения - за три часа.
Служба ASAN Viza работает круглосуточно www.evisa.gov.az
Электронные визы выдаются только гражданам стран, список которых утвержден МИД Азербайджана, и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах.
Отметим, что до сегодняшнего дня посредством "ASAN Viza" электронные визы были выданы свыше 410 тысяч иностранцам и лицам без гражданства.
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