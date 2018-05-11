Известный телеведущий посвятил очередной выпуск своей программы Азербайджану - ВИДЕО

Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын актера, народного артиста России Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт представил на своем YouTube-канале очередной выпуск программы "Съедобное-несъедобное", посвященный Азербайджану, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны.

В очередном выпуске проекта Ширвиндт со своей командой прогулялся по Ичеришехер, а оказавшись на месте съемок эпизода из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука", решил воссоздать знаменитую сцену падения Андрея Миронова и Юрия Никулина.

Михаил Ширвиндт также посетил бакинский базар и узнал, что сыр (мотал-пендир) можно хранить в мешке из овечьей шерсти.

Очередной выпуск проекта также не обошелся без кулинарных открытий ведущего - Михаил Ширвиндт попробовал долму из лука. А о рецепте приготовления этого блюда ему рассказал президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов.

И еще много чего интересного...

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