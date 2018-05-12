В одном из госкомитетов выявлены финансовые правонарушения

В Азербайджане выявлены финансовые правонарушения в Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2017 год.

В результате проведенных проверок в прошлом году стали известны факты уклонения от бюджета в Госкомитете, а именно по заработным платам на 9 733, по транспортным расходам - на 3 043,5, по расходам на проведение мероприятий - на 10 141, по другим расходам - на 19330, по налогам, пошлинам - на 154, в общей сумме на 42 401,5 манатов. Вышеуказанные средства после проведенных проверок и принятых мер были возвращены в бюджет.

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