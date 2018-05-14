Граждане этих стран с 15 мая смогут получить электронные визы в аэропортах Азербайджана

15 мая в аэропортах Азербайджана начнется выдача электронных виз посредством системы "ASAN Viza" гражданам 15 государств - Катар, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Япония, Индонезия, Иран, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Турция, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в целом до сегодняшнего дня около 420 тыс. иностранцам были выданы электронные визы посредством системы "ASAN Viza". С января 2017 года посредством системы "ASAN Viza" иностранцам выдаются визы в течение 3 часов. Государственная пошлина за визу составляет 20 долларов США.

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