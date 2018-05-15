Граждане Азербайджана смогут воспользоваться ASAN Viza при выезде из страны

Граждане Азербайджана смогут воспользоваться системой ASAN Viza при выезде из страны, сказал во вторник журналистам глава Службы ASAN Ульви Мехтиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в данном направлении ведется активная работа.



"Мы назвали эту систему ASAN Viza 2 и хотим, чтобы граждане Азербайджана, воспользовавшись ею, могли получать визы в посольствах других стран. С технической точки зрения процесс активно разрабатывается, но необходимы еще переговоры с посольствами для интеграции системы", - сказал Мехтиев.

Во вторник в Азербайджане началась выдача виз иностранцам в Международном аэропорту Гейдар Алиев посредством терминалов самообслуживания ASAN Viza.



Посредством ASAN Viza в аэропорту визу смогут получить граждане 15 стран - Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.



Терминалы самообслуживания ASAN Viza обеспечены считывателями паспортов, POS-терминалами и приемником банкнот. Услуги терминала представлены на семи языках - азербайджанском, английском, французском, испанском, арабском, персидском и русском.



Наряду с терминалами самообслуживания, в терминале в четырех окнах также будут организованы выдача виз и банковские услуги. В среднем выдача виз займет две минуты.

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