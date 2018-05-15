В Азербайджане откроются еще семь исламских колледжей

В Азербайджане проводится работа для начала функционирования еще семи исламских колледжей. Об этом сообщили во вторник Trend в Госкомитете по работе с религиозными структурами, передает Day.Az.

В Азербайджане функционируют десять исламских колледжей, учрежденных Управлением мусульман Кавказа (УМК) и прошедших регистрацию в Госкомитете.

"Они ведут деятельность под управлением и контролем УМК. До прошлого года три из них действовали как медресе, с 2017 года они были зарегистрированы как исламские колледжи", - сказали в Госкомитете.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook