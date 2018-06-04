В Гекчае определяется ущерб, нанесенный в результате селей.

Об этом в понедельник сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Гекчайского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Икрам Велиев, передает Day.Az.

Велиев отметил, что в настоящее время комиссия определяет ущерб, нанесенный населению района.

"В результате происшествия были уничтожены посевные площади на территории района и его селах. В настоящий момент комиссия проводит работу на местах", - сказал замглавы ИВ.

Велиев отметил, что в результате селей некоторые семьи, выселенные из находящегося вблизи реки Гекчай здания, вернулись в свои квартиры.

"Оставшиеся пять семей все еще временно проживают у своих родственников. В настоящее время исследуется состояние здания. Возможно, что эти семьи не вернутся в это здание. Потому что оно расположено очень близко к реке, возможно, в этом здании не будет разрешено проживать", - добавил Велиев.

Председатель районной чрезвычайной комиссии также не исключил возможность дальнейшего проживания в этом здании.

Напомним, что в результате селей на реке Гекчай были разрушены автомобильные и пешеходные мосты в Гекчайском районе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook