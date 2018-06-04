В этих аэропортах началась выдача иностранцам виз через терминалы ASAN Viza

В международных аэропортах Гянджи и Габалы иностранцы уже получают визу через терминалы ASAN Viza. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выдача виз через систему ASAN Viza началась в Международном аэропорту Гейдар Алиев 15 мая 2018 года, и до сегодняшнего дня уже выдано свыше семи тысяч электронных виз. Система ASAN Viza выдает визы гражданам 15 стран - Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.

Портал ASAN Viza функционирует на семи языках - азербайджанском, английском, французском, испанском, арабском, персидском и русском.

В среднем иностранный гражданин получает визу за две минуты.

Отметим, что посредством ASAN Viza электронные визы выдаются гражданам 95 стран. Вся система полностью автоматизирована, и с ее помощью в течение трех дней до приезда в Азербайджан через сайт www.eviza.gov.az можно получить стандартную, а в течение трех часов - срочную визу.

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