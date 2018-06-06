Районам Азербайджана угрожают сели - ПОДРОБНОСТИ
В связи с ливнями, которые ожидаются в ближайшие дни, на некоторых горных реках Азербайджана возможны сели.
Об этом в среду сказал Trend главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, передает Day.Az.
По его словам, со второй половины завтрашнего дня до 11 июня в Азербайджане будет нестабильная погода, поэтому в большинстве рек страны повысится уровень воды, на горных реках, в частности реках Малого и Большого Кавказа, ожидаются кратковременные сели.
Вердиев сказал, что сели ожидаются на реках Балакенского, Шекинского, Огузского, Габалинского и Исмаиллинского районов, подчеркнув, что не исключены повторные сели и на реке Гекчай.
Главный гидролог сказал, что в основном сели ожидаются в пятницу вечером, субботу вечером и на следующее утро.
Вердиев отметил, что с начала этого года реки Азербайджана разливались девять раз, в результате образовывались сели.
Напомним, что в результате селей в Гекчайском районе в начале июня были разрушены автомобильный и пешеходный мосты, в Исмаиллинском районе проливные дожди нанесли ущерб домам и посевным площадям.
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