Сильный сель в Габале разрушил пешеходный и автомобильный мост
13 июня 2018 10:35 289
Согласно поступившей в Центр управление в кризисных ситуациях МЧС первичной информации, 11 июня 2018 года в результате сели в реке Бум, протекающей через территории сел Тиканлы и Бум Габалинского района, мост, соединяющий село Тиканлы с районным центром, пришел в негодное состояние.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, в результате произошедшего связь сельчан с районным центром оборвалась, передает Day.Az.
На место привлечен личный состав Войск гражданской обороны, 77 гражданам оказана необходимая помощь. Операция завершена.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:43 138
"АЖД" перейдут на усиленный режим работы
12 июня 20:40 3 008
В этих районах Баку будут перебои в подаче газа
12 июня 20:18 3 673
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО
12 июня 19:03 2 735
В Азербайджане изменены названия некоторых населенных пунктов
12 июня 18:40 4 018
В Азербайджане введены новые правила приема в школы - ДЕТАЛИ
-
12 Июн. 13:10 24 487
-
12 Июн. 18:46 16 903
-
12 Июн. 12:40 15 019
-
12 Июн. 11:24 13 644
-
12 Июн. 19:27 9 759