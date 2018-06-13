Сильный сель в Габале разрушил пешеходный и автомобильный мост

13 июня 2018 10:35

Согласно поступившей в Центр управление в кризисных ситуациях МЧС первичной информации, 11 июня 2018 года в результате сели в реке Бум, протекающей через территории сел Тиканлы и Бум Габалинского района, мост, соединяющий село Тиканлы с районным центром, пришел в негодное состояние.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, в результате произошедшего связь сельчан с районным центром оборвалась, передает Day.Az.

На место привлечен личный состав Войск гражданской обороны, 77 гражданам оказана необходимая помощь. Операция завершена. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az