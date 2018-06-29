УМК призвало устранить противоречия в связи с регистрацией религиозных общин

В законодательстве Азербайджана должны быть устранены противоречия, связанные с регистрацией религиозных общин.

Об этом во время выступления на республиканском совещании на тему "Правовая база отношений государства и религии" сказал в пятницу руководитель аппарата Управления мусульман Кавказа (УМК) Симран Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, регистрация религиозных общин - серьезная проблема.

Гасанов отметил, что в законодательстве существуют противоречивые моменты в связи с регистрацией религиозных общин.

"В это должна быть внесена ясность и конкретика. Необходимо также обновить примерный устав религиозных общин, и в новом документе должны быть точнее указаны права и задачи религиозного деятеля и председателя религиозной общины. Мы можем помочь в подготовке этого устава", - сказал Гасанов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook