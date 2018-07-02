В скорую помощь Баку поступает множество обращений из-за аномальной жары
В связи с жаркими погодными условиями на Станцию скорой и неотложной помощи города Баку с мая по 1 июля 2018 года поступило 49 жалоб.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства здравоохранения, 21 обратившемуся в Станцию скорой и неотложной помощи города Баку с признаками солнечного удара была оказана амбулаторная помощь, а 28 - были госпитализированы, передает Day.Az.
Из 49 обратившихся 32 - мужчины среднего возраста, 4 - дети, 9 - женщины. Среди них в тяжелом состоянии никого не было. Госпитализация была применена с профилактической целью.
1 июля 2018 года поступило 20 жалоб.
Жалобы граждан регистрируются в Станции скорой и неотложной помощи города Баку. Гражданам рекомендуется не находиться на открытом воздухе в дневное время, пользоваться защитными средствами, принимать достаточное количество жидкости. Также рекомендуется обращаться в поликлинику при первых же симптомах солнечного удара.
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