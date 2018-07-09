В систему "ASAN Viza" добавлен еще один вид документов

В Азербайджане с 6 июля в список видов виз в системе "ASAN Viza" также добавлена трудовая виза. Об этом говорится в сообщении Государственной службы миграции, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отныне иностранцы и лица без гражданства смогут получать электронные трудовые визы.

Иностранцам и лицам без гражданства, желающим заняться оплачиваемой трудовой деятельностью в Азербайджане, рекомендуется въезжать в страну с трудовой визой.

Отметим, что процедуры по "ASAN Viza" осуществляются на сайте www.eviza.gov.az.

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