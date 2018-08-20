На Мекку обрушился ураган, азербайджанские паломники не пострадали - ЗАЯВЛЕНИЕ УМК

"Минувшим вечером на горе Арафат был кратковременный ураган. Одновременно обрушился ливень и шквалистый ветер. К счастью, азербайджанские паломники не пострадали".

Об этом Report сообщил официальный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии хадж, находящейся ныне в Саудовской Аравии, Хамдулла Бабаев, передает Day.Az.

По его словам, в это время некоторые азербайджанские паломники были в Мине, а остальные пребывали в отеле: "Кто-то поделился некоей фотографией в социальных сетях, посеяв панику среди родственников наших паломников. Обратившись к ним, хочу сказать, что все нормально и нет причин для беспокойства. Все живы-здоровы".

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