В Киноцентре «Низами» состоится гала-вечер комедийного фильма “Milyonluk kuş” - ФОТО

В киноцентре "Низами" 3 октября состоится гала-вечер комедийного фильма "Milyonluk kuş" (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино. Об этом сообщили Trend в пресс-службе фильма, передает Day.Az.

В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) снялись такие популярные турецкие актеры, как Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, и азербайджанские актеры Мушвиг Шахвердиев и Диляра Алиева, а также Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.

Автор сценария и продюсер Тевеккюль Мехралиев отметил, что азербайджано-турецкий фильм является свежим дыханием в комедийном жанре братских народов.

"С большим нетерпением готовимся к гала-вечеру и ждем только позитивных эмоций! Это для меня особая роль. Я играл во многих фильмах и сериалах, но игра со звездами турецкого кинематографа стала новой вехой в моей творческой жизни. Думаю, что фильм обязательно понравится азербайджанским зрителям", - сказал Мушвиг Шахвердиев.

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

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