Турецкие актеры сыграли свадьбу в Баку - ФОТО

Турецкие звезды Уфуг Озкан и Мехтап Байри сыграли свадьбу в Баку - фото одного из эпизодов комедийного фильма "Milyonluk kuş" (Птица на миллион) вызвал большой резонанс в соцсетях. Об этом сообщили Trend в пресс-службе фильма, передает Day.Az.

Напомним, что 3 октября в Киноцентре "Низами" состоится гала-вечер комедийного фильма "Milyonluk kuş" (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино.

В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) снялись такие популярные турецкие актеры, как Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, и азербайджанские актеры Мушвиг Шахвердиев и Диляра Алиева, а также Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.

Автор сценария и продюсер - Тевеккюль Мехралиев, монтаж - Айкут Йылдырым (Турция), post production - London Post (Турция), колорист - Дженк Эрол (Турция).

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

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