“ASAN Viza” выдала свыше 760 тысяч виз - ФОТО

С 15 мая 2018 года по настоящее время иностранцам и лицам без гражданства выдано 760 782 визы, 587 557 из которых были выданы посредством портала "ASAN Viza", 173 225 - в международных аэропортах Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend завотделом по связям с общественностью Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (Служба "ASAN") Эльнур Нифталиев, передает Day.Az.

Завотделом напомнил, что выдача виз посредством терминалов "ASAN Viza" в международных аэропортах началась с 15 мая 2018 года.

"Уже несколько месяцев, как в международных аэропортах Баку, Гянджи, Габалы и Лянкярана выдаются электронные визы иностранцам и лицам без гражданства, и сотрудники аэропортов обслуживают их на азербайджанском, английском, французском, испанском, немецком, турецком, хинди, арабском, персидском, норвежском, русском языках, на иврите и урду", - добавил завотделом.

Напомним, что в Азербайджане с 15 мая 2018 года началась выдача виз иностранцам в Международном аэропорту Гейдар Алиев посредством терминалов самообслуживания ASAN Viza.

Посредством ASAN Viza в аэропорту визу могут получить граждане 15 стран - Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.

Напомним, что в январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1,325 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 10,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в минувшем году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек.

В текущем году в Азербайджан увеличился туристический поток из Ирана, ОАЭ, России и Грузии.

Портал ASAN Viza функционирует на семи языках - азербайджанском, английском, французском, испанском, арабском, персидском и русском.

В среднем, иностранный гражданин получает визу за две минуты.

Отметим, что посредством ASAN Viza электронные визы выдаются гражданам 95 стран.

Вся система полностью автоматизирована, и с ее помощью в течение трех дней до приезда в Азербайджан через сайт www.eviza.gov.az можно получить стандартную, а в течение трех часов - срочную визу.

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