В Киноцентре "Низами" состоится гала-вечер комедийного фильма "Milyonluq quş" - ФОТО - ВИДЕО
3 октября в Киноцентре "Низами" состоится гала-вечер комедийного фильма "Milyonluq quş" (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Масса позитива, юмора и неожиданных поворотов сюжета - от свадьбы до ареста, от ...и до... Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать!
В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) в главных ролях снялись турецкие актеры - Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, азербайджанские актеры - юморист Мушвиг Шахвердиев и заслуженная артистка Диляра Алиева, а также народный артист Ариф Гулиев, заслуженный артист Теймур Мамедов, актеры Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.
Автор сценария и продюсер - Тевеккюль Мехралиев, монтаж - Айкут Йылдырым (Турция), post production - London Post (Турция), колорист - Дженк Эрол (Турция).
С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.
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