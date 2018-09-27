В Азербайджане будут созданы новые исламские колледжи

Идут работы по созданию около четырех исламских колледжей как в Баку, так и в регионах. Об этом в четверг сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Глава Госкомитета отметил, что по данному вопросу идут переговоры с Управлением мусульман Кавказа (УМК).

По его словам, функционирование колледжей предусмотрено при Институте теологии. "Студенты, успешно окончившие колледж, продолжат обучение в Институте теологии", - сказал Гурбанлы.

Он добавил, что также рассмотрен вопрос численности специалистов, подготавливаемых в этой сфере. "К примеру, если Институт теологии принимает 60 студентов, то колледжи примут 15. Это удовлетворит потребности в данной сфере", - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"Обучение в колледжах будет бесплатным. Цель заключается в том, чтобы молодежь получала знания в религиозной сфере, не уезжая за рубеж", - сказал глава госкомитета.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook