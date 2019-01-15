В Азербайджане зафиксировали мать и детеныша редкого леопарда - ФОТО - ВИДЕО
В Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева в Нахчыванской АР фото- и видеосъемка зафиксировала мать и детеныша леопарда. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Фотографии были получены посредством фотоловушек, установленных в рамках совместного проекта министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) по восстановлению популяции леопардов.
Неоднократно фиксируемые фото- и видеокадры леопардов говорят об усилении мер по охране животного мира на особо охраняемых территориях, проведении просветительских работ, безопасных условиях для увеличения особей таких животных, как безоаровый козел и муфлон, которые являются объектом пищи леопардов.
Напомним, что в этом месяце министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что на территории Гирканского национального парка сделаны фотографии еще одного леопарда.
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