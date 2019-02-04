Полад Бюльбюль-оглы: Возраст — это большая условность - ИНТЕРВЬЮ

4 февраля народный артист Азербайджанской ССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России, певец, композитор, педагог и актер Полад Бюльбюль-оглы отмечает свой день рождения. "ВМ" поздравила именинника. Day.Az со ссылкой на vm.ru представляет читателям это интервью.

- Что сегодня интересного происходит в вашей жизни? С каким настроением встречаете праздник?

- Очень много работы и событий происходит в моей жизни, поэтому на творчество времени почти не остается. Я сейчас нахожусь в Баку, где состоялся визит руководителя Карачаево-Черкесии господина Рашида Темрезова. До этого наш очень уважаемый шейх всего Кавказа был в Москве на десятилетии интронизации патриарха Кирилла. Юбилей прошел в Кремлевском дворце и в храме Христа Спасителя. Я счастлив, что мне тоже довелось в нем поучаствовать. Это был очень торжественный и насыщенный день. Сейчас в Баку ожидается визит министра экономического развития России Максима Орешкина.

В следующем году мне исполнится 75 лет. Поэтому я уже сейчас стал задумываться над тем, чтобы встретиться с москвичами и с бакинцами и отметить этот юбилей вместе.

- Вы говорите о творческой встрече или участии в фильме, спектакле?

- О творческой встрече. Может быть, это будет концерт или телевизионная передача. Пока не определился. Хотя, честно говоря, я не ощущаю себя на тот возраст, который указан в паспорте. Может быть, потому, что много работаю и мне некогда об этом думать. К тому же у меня много друзей по всей России и в Азербайджане. Надо поддерживать с ними отношения. Словом, жизнь бьет ключом.

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