К сведению любителей охоты
В министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча, на которой были обсуждены возможности реорганизации охотничьих хозяйств в стране и приведения их в соответствие с современными стандартами.
Как сообщили Report в министерстве, на встрече принимали участие представители НПО, а также специализированных компаний, занимающихся организацией и ведением охотничьих хозяйств, передает Day.Az.
Подобная встреча впервые проводится министерством. Участникам была предоставлена обширная информация о состоянии охотничьих хозяйств в нашей стране, состоялись обсуждения перспектив развития охотничьего туризма в Азербайджане.
В конце встречи было принято решение в трехнедельный срок подготовить бизнес-план реорганизации охотничьих хозяйств и приведения их в соответствие с современными стандартами, после чего вновь собраться и обсудить соответствующие предложения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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