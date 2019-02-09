К сведению любителей охоты

В министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча, на которой были обсуждены возможности реорганизации охотничьих хозяйств в стране и приведения их в соответствие с современными стандартами.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече принимали участие представители НПО, а также специализированных компаний, занимающихся организацией и ведением охотничьих хозяйств, передает Day.Az.

Подобная встреча впервые проводится министерством. Участникам была предоставлена обширная информация о состоянии охотничьих хозяйств в нашей стране, состоялись обсуждения перспектив развития охотничьего туризма в Азербайджане.

В конце встречи было принято решение в трехнедельный срок подготовить бизнес-план реорганизации охотничьих хозяйств и приведения их в соответствие с современными стандартами, после чего вновь собраться и обсудить соответствующие предложения.