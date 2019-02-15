Сотрудник банка в Азербайджане стал ведущим новостей

В Закрытом акционерном обществе (ЗАО) "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) произведено очередное кадровое изменение.

Как сообщили Report в AzTV, с экономическими новостями зрителей телеканала будет знакомить журналист, руководитель пресс-службы Центробанка Намик Алиев, передает Day.Az.