Сотрудник банка в Азербайджане стал ведущим новостей
15 февраля 2019 14:46 353
В Закрытом акционерном обществе (ЗАО) "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) произведено очередное кадровое изменение.
Как сообщили Report в AzTV, с экономическими новостями зрителей телеканала будет знакомить журналист, руководитель пресс-службы Центробанка Намик Алиев, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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