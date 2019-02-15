Сотрудник банка в Азербайджане стал ведущим новостей

15 февраля 2019 14:46

В Закрытом акционерном обществе (ЗАО) "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) произведено очередное кадровое изменение. 

Как сообщили Report в AzTV, с экономическими новостями зрителей телеканала будет знакомить журналист, руководитель пресс-службы Центробанка Намик Алиев, передает Day.Az.

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