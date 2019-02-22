В текущем году совершение хаджа из Азербайджана будет стоить 4285 долларов США (4150 долларов - в 2018 году), сообщили в пятницу Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.

Рост цен на совершение хаджа связан с подорожанием услуг для паломников и повышением цен в отелях Саудовской Аравии.

Прием документов уже начался. В текущем году для Азербайджана отсутствует квота по численности паломников, поэтому все лица, желающие совершить хадж, смогут реализовать свою мечту. В текущем году паломники также будут отправлены в Саудовскую Аравию самолетом.

Отметим, что в прошлом году были приняты документы у 1440 азербайджанских паломников, из которых около 30 человек совершили хадж повторно.