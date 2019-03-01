В Газахском районе Азербайджана 17-летнего пешехода сбил автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, при попытке перейти дорогу 17-летнюю Нигяр Мамедову сбил автомобиль.

Девушку поместили в больницу. Ее состояние расценивается как удовлетворительное.

Отметим, что Н.Мамедова является студенткой колледжа в Газахе.

По факту ведется расследование.