В Газахе автомобиль сбил студентку
1 марта 2019 12:38 81
В Газахском районе Азербайджана 17-летнего пешехода сбил автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, при попытке перейти дорогу 17-летнюю Нигяр Мамедову сбил автомобиль.
Девушку поместили в больницу. Ее состояние расценивается как удовлетворительное.
Отметим, что Н.Мамедова является студенткой колледжа в Газахе.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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