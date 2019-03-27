Одним из самых желанных и ожидаемых праздников в Израиле в последние годы стал Новруз Байрам. А как же иначе? Ведь со дня появления международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", а это не много и не мало - уже почти 12 лет - в Израиле каждый год во многих городах в эти мартовские дни собираются выходцы из Азербайджана и их друзья из самых разных стран, чтобы отметить очередной день рождения Весны!

Как сообщает Trendсо ссылкой на "АзИз", в этом году празднование Новруз Байрама в Израиле началось 18 марта со специально выпуска "Dolce Vita" - авторской программы популярной радио журналистки Виктории Долинской на израильском радио "KAN REKA". Гостями студии были генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак, певец и композитор Амнон Муратов и певица израильской оперы, уроженка Баку, Камелия Йоффе. И ведущая, которая так же является уроженкой Азербайджана, и ее гости, пели и наперебой делелись воспоминаниями об уникальных традициях и особеностях празничных явств и сладостей Новруз Байрама. О традициях и специфике празднования Новруза в современном Азербайджане рассказал подключившийся в прямой эфир по телефону исполнительный директор Еврейского Дома, директор хеседа "Гершон" Шавул Давыдов, передает Day.Az.

А вечером того же дня распахнул свои двери Азербайджанский культурный центр (АКЦ) "АзИз", собственно, ставший основателем традиции празднования Новруз Байрама в Израиле. Гостей АКЦ ждали самые вкусные восточные сладости - пахлава, шякярбура, шякярчёряк, шор гогал, а также сухофрукты, крашеные яйца, орехи и всё то, чем обычно угощают гостей в такой день. Праздничный стол был украшен хончой - подносом со сладостями и сямяни - яркозелёными ростками молодой пшеницы, специально выращенной к этому торжеству. Во главе стола красовался искусно выполненный художественная макет, отображающий азербайджанский национальный быт во время подготовки к празднику Новруз. Роскошно накрытый стол был украшен флагами Израиля и Азербайджана, а свечи, зажжённые по поводу праздника, придавали этому вечеру особое таинство и торжественность.

Хозяйка АКЦ Егяна Сальман рассказала историю празднования дня весеннего равноденствия с доисторических времён и до наших дней, и о том, как его отмечают в разных странах.

Праздничный настрой удваивался тем, что в этом году один из самых любимых еврейских праздников - Пурим - совпал с Новруз Байрамом день в день. О древней традиции празднования Пурима рассказала гостям раббанит Шендл Гурович.

Всех присутствовавших поздравила и пожелала весёлых праздников начальник Управления абсорбции муниципалитета Афулы Инна Окунь, которая особо отметила успешную работу АКЦ в их городе.

Генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак, поприветствовав гостей центра и поздравив всех с двойным праздником, рассказал о своих впечатлениях детства и юности, когда бакинцы вместе праздновали все праздники вне зависимости от национальности и религии. Лев Спивак поблагодарил всех гостей праздника, а также тех, чьими трудами были созданы такие вкусные печённые. Гости угощались и веселились под звуки еврейских и азербайджанских национальных мелодий.

Празднование Новруз Байрама в Израиле силами международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" давно стало традицией, и именно поэтому "азизовцы" взяли на себя организацию празднования прихода Весны для гостей из Азербайджана.

В Израиле в рамках обмена опытом проходит стажировку группа из пятидесяти учителей из Азербайджана, которые обучаются преподаванию технических предметов в старших классах. Учёба состоит из сложных многочасовых теоретических занятий, а также практики в школах, где обучаются ученики старших классов - (10, 11, 12 классы). В довольно сжатые сроки молодые учителя из Азербайджана должны освоить не только основы новой для них системы преподавания, но и закрепить знания и попробовать свои силы на практике здесь же в Израиле, прежде чем они продолжат "сеять разумное, доброе, вечное" у себя на родине. Поэтому график у молодых педагогов очень сжатый и сложный, и если добавить сюда, что всё это происходит именно в тот период, когда в Азербайджане справляют самый любимый национальный праздник - Новруз Байрам, то можно понять, как не хватает этим молодым людям родного запаха Родины.

Торжество проходило 21 марта в одном из самых лучших "русских" ресторанов Израиля с кавказской кухней. В этот день зал был украшен всеми атрибутами Новруз Байрама - сямяни, хонча с восточными сладостями, крашеные яйца и свечи.

Наряду с другими кулинарными изысками гостям в этот вечер подавали азербайджанский плов, кябабы и кутабы. Было много музыки, танцев и веселья. Специально для гостей звучали песни Тофика Кулиева и Узеира Гаджибекова в живом исполнении великолепной певицы - Камелии Йоффе. Весь вечер ведущая и певица Сарит Йосеф, специально для гостей, говорила и пела на азербайджанском языке. Молодых педагогов приветствовал и поздравлял бывший посол Израиля в Азербайджане Артур Ленк, генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак, директор АКЦ Егяна Сальман, заместитель мэра города Кирьят Бялика Нахум Рачевский и заместитель мэра Кирьят Яма Адам Амилов. Все выступавшие желали гостям из Азербайджана успехов в их благородной деятельности, а также счастья и благополучия в личной жизни.

На вечере присутствовали так же и члены правление ассоциации "АзИз" Севин Ханукаев, Шауль Симан-Тов и Михаил Сальман. Можно уверенно сказать, что было сделано всё, чтобы, находясь в Израиле, гости из Азербайджана по-настоящему испытали всю радость празднования любимого праздника - Новруз Байрам!

Но и это ещё не всё, 22 марта, на юге Израиля жители Ашкелона, приехавшие из Азербайджана и гости из Иерусалима и Ашдода участвовали в праздновании Прихода Весны -Новруз Байрам и воссоздании филиала международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" в Ашкелоне. Гостями праздника были первый заместитель мэра Софья Бейлин и генеральный директор "АзИз" Лев Спивак и наши друзья из других стран - Лена Гордон, Эдик Львов, Игорь Эрман, Саша Кац. На праздничном столе были различные сладости, часть из которых украшают стол в Азербайджане, изготовленные жителями города - пахлава, шокер бура, и другие. Выступления Ильи Московича, Софы Бейлин, Льва Спивака были с радостью приняты пришедшими выходцами из Азербайджана. "Да, мы сегодня приняли решение об активизации работы общества выходцев из Азербайджана" - сказал Илья Москович. Все вспоминали о нашей жизни в Азербайджане, о дружбе между всеми национальностями, проживавшими в стране, о красоте Баку, о друзьях, оставшихся там.