В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер и церемония награждения проекта Azerbaijan Golden Kids Awards 2019, организованного Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостей приветствовали председатель AKİB Имамеддин Гулиев, автор проекта, руководитель департамента культуры и искусств AKİB Улвия Бабирли и Бабир Бабирли. Проект был посвящен Международному дню защиты детей - 1 июня и реализован во второй раз с участием детей от 5 до 16 лет. Постеры участников распространялись в социальных сетях в апреле-мае. Главная цель - выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в 36 номинациях был вручен кубок Golden Kids Awards.

В церемонии награждения юных талантов приняли участие директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, народная артистка, кавалер ордена "Шохрат" Джаннет Салимова, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Ульвия Алиева и Бахруз Вагифоглу, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова, композитор Эльчин Иманов, режиссер Намиг Агаев, телеведущие Орхан Фикретоглу, Джейхун Али, Вюсаля Сеид, Летафет Алекперова, Талех Юзбеков, Сафа Мехти, певцы Тарана Махмудова, Эльнур Мамедов, Эльнара Халилова и Аяз Гасымов и другие. Ведущие вечера - заслуженный работник культуры Лейла Гулиева и киноактер Руслан Сабирли.

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