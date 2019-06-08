https://news.day.az/society/1127025.html В Сабирабаде "Mercedes" сбил пешехода
В Сабирабаде "Mercedes" сбил пешехода
В Сабирабаде произошло ДТП с наездом на пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на территории села Низами района.
Автомобиль марки "Mercedes" сбил жителя села Мустафаева Рамиза Гасан оглы 1957 года рождения.
Пешехода с различными повреждениями доставили в Ширванскую Центральную Городскую Больницу.
Ему оказана необходимая медицинская помощь.
Водитель "Mercedes"-а задержан полицией.
По факту начато расследование.
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