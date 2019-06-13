Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы прокомментировал видеозапись о происшествии в так называемом "Галош пири" в Геранбое.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в своем заявлении журналистам Гурбанлы сказал, что запись вызывает чувство сожаления. Он отметил, что у комитета не было информации о том, что там постоянно проводятся подобные мероприятия.

"Местный отдел комитета провел расследование и объяснил людям, что такие действия противозаконны и являются суеверием. Уверен, что и они сделали выводы, и такое больше не повторится. Наличие элементов суеверия проистекает от того, что люди не очень разбираются в некоторых вопросах. Мы же знаем, что здоровье человека в его собственных руках, и когда возникают проблемы следует обращаться к врачу", - сказал председатель

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