Азербайджанскому институту теологии и Фонду пропаганды духовных ценностей будет выделено новое здание.

Об этом в четверг Trend сказал глава Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az.

Председатель госкомитета сообщил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому институту теологии выделено новое здание: "В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы. Новое здание Института теологии находится по адресу: улица Нахчывани, Ясамальский район города Баку. Здание пятиэтажное. После завершения ремонтных работ, обучение будет проводиться там".

Гурбанлы добавил, что в здании будет располагаться и Фонд пропаганды духовных ценностей: "В данное время Фонд пропаганды духовных ценностей находится в арендованном здании. Теперь оба учреждения будут в одном здании, но с разными входами", - сказал Гурбанлы

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