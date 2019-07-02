https://news.day.az/society/1134250.html Туристов из Индии разыграли в аэропорту Гейдар Алиев - ВИДЕО
Туристов из Индии разыграли в аэропорту Гейдар Алиев - ВИДЕО
В Международный день шутки, отмечаемый 1 июля, команда ASAN Viza разыграла в Международном аэропорту Гейдар Алиев туристов, прибывших в Азербайджан из Индии.
Как сообщает Day.Az, команда ASAN Viza разыграла одних из первых туристов прилетевших из Дели недавно запущенным регулярным чартерным рейсом Баку-Дели.
В бакинском аэропорту туристов встречали у стенда с надписью "Welcome to India" и угощали блюдами индийской кухни. И реакция туристов на розыгрыш была неоднозначной. Кто-то воспринял все с улыбкой, а кто-то, испугавшись, что перепутал рейсы, стал звонить своим родным.
Отметим, что ролик снят ASAN PR.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре