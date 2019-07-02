В Международный день шутки, отмечаемый 1 июля, команда ASAN Viza разыграла в Международном аэропорту Гейдар Алиев туристов, прибывших в Азербайджан из Индии.

Как сообщает Day.Az, команда ASAN Viza разыграла одних из первых туристов прилетевших из Дели недавно запущенным регулярным чартерным рейсом Баку-Дели.

В бакинском аэропорту туристов встречали у стенда с надписью "Welcome to India" и угощали блюдами индийской кухни. И реакция туристов на розыгрыш была неоднозначной. Кто-то воспринял все с улыбкой, а кто-то, испугавшись, что перепутал рейсы, стал звонить своим родным.

Отметим, что ролик снят ASAN PR.

Н. Гасымова

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