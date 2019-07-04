Глава Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы присоединился к акции вице-премьера, заместителя председателя-исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедова по поддержке Фонда помощи Вооруженным силам.

Об этом он сказал журналистам, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Гурбанлы заявил, что, поддержка Фонду помощи Вооруженным силам - долг каждого гражданина.

По его словам, инициатива вице-премьера Али Ахмедова была поддержана обществом: "Каждый член ПЕА участвует в этой кампании поддержки в пределах своих возможностей", - сказал он.

Напомним, что ранее вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на своей официальной странице "Facebook" поделился публикацией под девизом "Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам".

С призывом "поддержим нашу армию", Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС, и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд помощи ВС.

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