В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук поступили новые археологические материалы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это фаянсовые сосуды, найденные в Шамкирском районе, и основание колонны из развалин дворца Ахеменидов, подобной иранским, что во дворце Пасаргад.

Экспонаты, переданные музею ведущим научным работником Института археологии и этнографии НАНА, доктором философии по истории Эмилем Искендеровым, датируются VI-IV веками до нашей эры, и представляют значительный интерес, с точки зрения изучения древней истории Азербайджана.

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