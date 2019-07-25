https://news.day.az/society/1141567.html Национальный музей истории Азербайджана получил древние экспонаты
Национальный музей истории Азербайджана получил древние экспонаты
В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук поступили новые археологические материалы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это фаянсовые сосуды, найденные в Шамкирском районе, и основание колонны из развалин дворца Ахеменидов, подобной иранским, что во дворце Пасаргад.
Экспонаты, переданные музею ведущим научным работником Института археологии и этнографии НАНА, доктором философии по истории Эмилем Искендеровым, датируются VI-IV веками до нашей эры, и представляют значительный интерес, с точки зрения изучения древней истории Азербайджана.
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