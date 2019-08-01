Один из самых почитаемых религиозных праздников всего исламского мира, и, в том числе, азербайджанского народа, Гурбан, или Ид аль-Адха символизирует наилучшие человеческие качества, говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот священный праздник, связанный с именем почитаемого во всех трех авраамических религиях, пророка Ибрагима (Авраам), несет в себе идею общечеловеческого единства и терпимости. Самым значимым обрядом этого праздника является паломничество Хадж. В праздник Гурбан мусульмане поздравляют друг друга, посещают родителей, близких родственников, помогают малоимущим семьям. Гурбан - время радости, поздравлений и памяти.

В сообщении УМК отмечается, что жертвоприношение, в основном, важно для паломников, совершающих Хадж. Приношение скота в жертву обеспеченными людьми в других местах считается крайне богоугодным деянием. В этот день принято приносить в жертву животных, и часть мяса раздавать бедным, чтобы подарить им праздничное настроение. Это считается большим благодеянием угодным Аллаху. Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец и коз. Жертвенное животное должно соответствовать следующим возрастным требованиям: овца и коза - не менее года; буйвол и корова (бык) - два года; верблюд - не менее пяти лет. Жертвенное животное должно быть здоровым, не истощенным и без существенных изъянов. Овца или коза могут быть принесены в жертву только от имени одного человека, а корова, бык или верблюд - семи человек. Ритуальный обряд можно совершать, как в первый, так и последующие дни праздника, однако оставлять мясо жертвенного животного на послепраздничные дни запрещено. Продавать жертвенное мясо тоже нельзя. Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить голодных и неимущих. Жертвенное мясо обычно делится на три части. Одну отдают бедным, вторую подают на стол, как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.

Над приготовленной к закланию жертвой читает специальную молитву, в которой упоминается жертвоприношение пророка Ибрагима, а владелец животного, или специально нанятый человек в это время совершает заклание. Желательно, чтобы приношение животных в жертву осуществлялось в установленных местах с соблюдением ветеринарных и санитарных правил. Также, нежелательно резать жертвенных животных на глазах малолетних детей и других животных.

Гурбан байрамы - праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности Всевышнему, поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и благодеяния.

Близким друзьям и родственникам в дни праздника принято преподносить подарки. В последующие дни праздника обычно наносят визиты родным, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным. Гурбан олицетворяет благотворительность, помощь неимущим (мясо, принесенных в жертву животных, раздается, как милостыня), это радует их сердца и объединяет мусульман. Также Гурбан является испытанием веры в Аллаха.

"С праздником, дорогие мусульмане, да хранит Аллах нашу Родину", - говорится в сообщении УМК.

Напомним, что в связи с праздником Гурбан 12 и 13 августа 2019 года объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

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