https://news.day.az/society/1143725.html Азербайджанские паломники отправляются в Саудовскую Аравию
Азербайджанские паломники отправляются в Саудовскую Аравию
Первая группа азербайджанских паломников в составе 180 человек сегодня отправилась в Саудовскую Аравию. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
Другая группа из 180 паломников отправляется в хадж сегодня днем.
Напомним, что паломники будут отправляться в хадж со 2 по 6 августа и вернутся в Азербайджан 21-25 августа.
Паломники будут отправлены 8 авиарейсами.
В этом году стоимость хаджа составляет 4285 долларов.
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