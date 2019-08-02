Первая группа азербайджанских паломников в составе 180 человек сегодня отправилась в Саудовскую Аравию. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Другая группа из 180 паломников отправляется в хадж сегодня днем.

Напомним, что паломники будут отправляться в хадж со 2 по 6 августа и вернутся в Азербайджан 21-25 августа.

Паломники будут отправлены 8 авиарейсами.

В этом году стоимость хаджа составляет 4285 долларов.

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