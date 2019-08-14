В Лерике автомобиль скатился в пропасть, пострадали 3 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на одной из горных дорог района. Автомобиль марки "Lexus", управляемый жителем Баку Магеррамовым Бабали Джанали оглу (1967 г.р.), скатился в пропасть.

Водитель Магеррамов Бабали помещен в реанимационное отделение центральной больницы района с закрытой травмой грудной клетки, пассажиры - Джахангиров Мусеиб Баладдин оглу (2000 г.р.) и Магеррамов Сейидали Бабали оглу (2004 г.р.) с различными травмами помещены в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.

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