В Газахе столкнулись 4 автомобиля.

Как сообщили АПА в ПО "Азеригаз", ДТП произошло на улице Н.Нариманова, передает Day.Az.

В результате аварии была поврежден газопровод среднего давления, 1500 абонентов остались без газа.

Причины выясняются.

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