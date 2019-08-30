https://news.day.az/society/1151870.html В Газахе столкнулись 4 автомобиля, поврежден газопровод - ФОТО
В Газахе столкнулись 4 автомобиля, поврежден газопровод - ФОТО
В Газахе столкнулись 4 автомобиля.
Как сообщили АПА в ПО "Азеригаз", ДТП произошло на улице Н.Нариманова, передает Day.Az.
В результате аварии была поврежден газопровод среднего давления, 1500 абонентов остались без газа.
Причины выясняются.
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