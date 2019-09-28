В реку Кура в Товузском районе выпущено несколько тысяч рыбьей молоди весом до 100 грамм, разведенных на специальных предприятиях. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Отметим, что до конца этого года в Куру планируется выпустить до 400 тысяч мальков рыб.

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