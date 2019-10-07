При совместной организации министерства экологии и природных ресурсов и ООО "Аз Варвара" в Нефтчалинском районе в Куру выпущены мальки осетра.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство, в мероприятии приняли участие сотрудники продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), министерства, ИВ Нефтчалинского района, ООО "Аз Варвара" и представители общественности.

Тысячи мальков весом до 40 граммов, выведенные в рыбном хозяйстве ООО, были выпущены в реку посредством специального оборудования.

Отметим, что до конца октября планируется выпустить в Куру до 30 тысяч мальков осетра. Целью таких мероприятий является регулирование популяции рыб в естественных водных бассейнах страны, обеспечение потребности населения в рыбной продукции и пропаганде важности сохранения рыбных ресурсов.

Министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан принимать непосредственное участие в охране рыбных запасов, не заниматься ловлей рыбы в запрещенные периоды, запрещенными методами, оказать поддержку в агитации ловли рыбы общепринятыми разрешенными способами.

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