Регистрация и функционирование общин других религий в Азербайджане является результатом толерантного отношения к вопросам религии.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Госкомитета напомнил, что в Азербайджане зарегистрированы 942 религиозные структуры, из которых 907 - исламские, 35 - неисламские религиозные общины.

"В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева каждый год различным религиозным концессиям выделяется материальная поддержка. Помимо этого, по линии Фонда поощрения духовных ценностей, оказывается поддержка мусульманским религиозным общинам. Материальная поддержка оказывается и религиозным деятелям".

Отметим, что на территории страны функционирует 2250 мечетей, 136 из которых расположены в Баку. Кроме того, в Азербайджане находится 14 действующих церквей и семь синагог.

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