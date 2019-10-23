На дороге Баку-Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 4 человека получили телесные повреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 19:00 на участке дороги, проходящей по территории села Сабир. Легковой автомобиль Mercedes с государственным номером 10 UD 945 съехал с дороги и перевернулся, в результате 4 человека получили телесные повреждения. Раненые были доставлены в Центральную больницу Шамахинского района.

По факту ведется расследование.

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