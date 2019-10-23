https://news.day.az/society/1168667.html Тяжелая авария в Шамахы, много пострадавших
Тяжелая авария в Шамахы, много пострадавших
На дороге Баку-Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 4 человека получили телесные повреждения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 19:00 на участке дороги, проходящей по территории села Сабир. Легковой автомобиль Mercedes с государственным номером 10 UD 945 съехал с дороги и перевернулся, в результате 4 человека получили телесные повреждения. Раненые были доставлены в Центральную больницу Шамахинского района.
По факту ведется расследование.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре