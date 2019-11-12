В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, в Гедабеке будет высажено свыше пяти тысяч деревьев.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы исполнительной власти Гедабейского района Вюсал Мусаев, передает Day.Az.

По его словам, в рамках мероприятия на территории района будет высажено свыше 10 тысяч деревьев. Уже определены места, где будут посажены деревья. Это правая и левая стороны магистрали Шамкир-Гедабек, а также различные населенные пункты.

Мусаев отметил, что будет отдано предпочтение саженцам деревьев, соответствующих местным условиям. В настоящее время идут подготовительные работы.

"В этой акции в большим удовольствием примет участие вся общественность района. Наряду с тем, что эта акция сделает наш город красивее, она также будет очень полезна для очистки воздуха. Мы поддерживаем эту акцию", - сказал Мусаев.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана"

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

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