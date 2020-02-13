https://news.day.az/society/1202713.html В Азербайджане задержаны браконьеры
В Азербайджане задержаны браконьеры
Сотрудниками Регионального управления экологии и природных ресурсов задержаны два человека, которые занимались незаконной охотой на территориях "Гара тепе" и птицеводческого хозяйства "Яшма" в Хызынском районе.
Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на министерство.
Было установлено, что это житель Сумгайыта Шахин Гадимов и житель Баку Теймур Алиев.
В отношении задержанных составлен протокол, и каждый из них оштрафован на сумму в размере 1000 манатов.
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